Inter, tutta la determinazione di Carlos Augusto: il difensore vuole i tre punti. E su Pereyra…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2024

Inter, Carlos Augusto parla prima della partita. Una sfida fondamentale quella di questa sera per la squadra nerazzurra. Contro, ci sarà una squadra affamata di punti salvezza e che, tradizionalmente, ha sempre messo i bastoni tra le ruote all’Inter. L’Udinese darà tutto per provare a fare risultato. Così come accaduto nella scorsa stagione, infatti, i bianconeri tenteranno il colpaccio contro i nerazzurri. Servirà la massima concentrazione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco, per provare a fare la partita perfetta.

Intanto, ai microfoni di Inter Tv, il difensore nerazzurro, Carlos Augusto ha detto la sua sulla partita e ha mandato un messaggio determinato anche ai suoi compagni.

Ecco le parole di Carlos Augusto: “Tutte le squadre hanno i loro obiettivi alla fine del campionato. Dobbiamo essere concentrati e pensare a far bene. Li abbiamo studiati, dobbiamo essere concentrati e fare il nostro gioco indipendentemente dall’avversario. Entriamo in campo per i tre punti. Pereyra? Lo conosco, ha esperienza però sono pronto a qualsiasi difficoltà. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra”.