Inter, tre punti per riprendersi il secondo posto e fare un dispetto alla Juve

Il sogno scudetto è ormai tramontato in casa Inter. Il pareggio in casa della Roma ha messo la parola fine sui sogni di gloria per questa stagione, come ammesso dallo stesso Antonio Conte, che ai microfoni di Inter Tv ha messo che: "La Juventus è ancora la squadra migliore, noi guardiamo e cerchiamo di migliorare".

Come sottolineato da La Stampa però, le prossime partite saranno un ottimo banco di prova in vista delle fasi finali dell'Europa League, competizione in cui l'Inter parte tra le favorite. Inoltre, una vittoria contro la Fiorentina consentirebbe ai nerazzurri di riprendersi il secondo posto ai danni dell'Atalanta, e soprattutto impedirebbe ai rivali bianconeri di festeggiare lo scudetto già domani contro l'Udinese.

Insomma, i motivi per concludere nel migliore dei modi questa stagione ci sono, adesso tocca all'Inter scendere in campo e tornare alla vittoria.