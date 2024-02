Inter, tre colpi per il futuro già fatti: ecco cosa manca per completare la rosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2024

Inter, già fatti tre colpi per il futuro. In casa nerazzurra c’è molto entusiasmo per aver superato in maniera brillante il primo tour de force della stagione fatto di tantissimi scontri diretti consecutivi. Una cavalcata, quella della squadra di Inzaghi, che fino a questo momento ha regalato un più sette in classifica che fa guardare con fiducia al futuro. E alla prossima giornata c’è da affrontare la Salernitana, prima della Champions League contro l’Atletico Madrid.

Intanto, mentre la squadra nerazzurra si prepara e lavora sul campo, la dirigenza programma il futuro della squadra. Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si sono già messi avanti per alcuni acquisti in vista della prossima stagione. La sicura partenza a zero di Cuadrado, è stata rimpiazzata con l’arrivo di Buchanan, mentre sono imminenti gli arrivi di Zielinski e Taremi a parametro zero.

Ma non è finita qui. Perchè qualcosa andrà ancora aggiustato. In difesa, per esempio, dove l’acquisto da fare era stato inquadrato in Djalò, passato alla Juventus. Occhio anche al reparto avanzato, dove oltre ai quattro attaccanti, potrebbe anche aggiungersi il giovane Valentin Carboni. Sulla destra, ulteriori valutazioni potrebbero essere fatte, ma bisognerà capire l’adattamento di Buchanan per sapere se intervenire ulteriormente o meno.