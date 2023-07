Inter, trattativa a oltranza per il portiere. Complicata la chiusura

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/07/2023

Inter, continuano serrate le trattative per portare a Milano Yann Sommer.

Secondo quanto riporta SkySport la trattativa che appariva in discese si sta facendo più complicata. Il Bayern Monaco infatti non sarebbe certo del lasciare andare il giocatore elvetico in quanto ancora non si ha la certezza sui tempi d i recupero di Neuer e non vuole rischiare di trovarsi senza portieri.

Inter, lenta la trattativa per Sommer. Il Bayern tentenna sul lasciarlo partire e non concede sconti

Situazione che al momento sta vivendo l’Inter. Inzaghi, seppur ha in rosa Di Gennaro, Radu e Stankovic, è molto probabile che parta per la turneè in Giappone senza il titolare tra i pali della prossima stagione.

Oltre alle titubanze del Bayern c’è anche l’aspetto economico. Infatti i bavaresi non sono mai scesi sotto i 6 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria.La dirigenza nerazzurra vorrebbe uno sconto cercando di chiudere a 4 milioni l’operazione.

La situazione al momento non sembra facile da sciogliere.