Inter, Thuram parla in conferenza: che elogi a Lautaro, Inzaghi e Griezmann. E su Buchanan, Mkhi e Sanchez…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/02/2024

Inter, Thuram parla in conferenza. Uno dei protagonisti della partita di domani sera contro l’Atletico Madrid, sarà sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante francese sta vivendo una grande stagione in maglia nerazzurra e domani sera vorrà sicuramente dimostrare il proprio valore. Non sarà semplice, contro una squadra organizzata, arcigna, ma che sa anche giocare bene a calcio come l’Atletico Madrid, per questo servirà il supporto e l’aiuto di tutta la squadra. Intanto, in conferenza stampa, accompagnato dal tecnico nerazzurro Inzaghi, lo stesso Thuram ha parlato della partita e anche di alcuni suoi protagonisti. Ecco le parole di Thuram.

Sul dormire tanto prima di partite del genere: “Sì, anche. Sarà una bellissima partita e ci sta riposarsi prima”.

Sull’essere tra i migliori in Europa: “Ci concentriamo su di noi. Dobbiamo essere molto seri, lavorare come fatto da inizio stagione e giocare una buona partita in casa nostra”.

Su Griezmann: “E’ un giocatore incredibile, ma si risolve da squadra. Vedremo cosa farà domani”.

Sull’essere divertito nell’ambiente squadra: “Non sono diventato pazzo (ride, ndr). Mi trovo bene con i compagni, siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo così”.

Sul fatto di poter trascorrere la stagione della svolta: “Ho imparato molto all’Inter, la stagione sta continuando bene e speriamo sia così”.

Sul feeling con Lautaro: “Lautaro è tra i migliori al mondo, se non il migliore attaccante. Giocare con lui è semplice, conosciamo entrambi le nostre caratteristiche e lavoriamo insieme per migliorare la squadra”.

Sull’avere un giocatore come Sanchez in squadra: “Alexis in squadra è un onore, sappiamo la carriera che ha avuto e le squadre in cui ha giocato. E’ un grande campione, come dice spesso, e con lui si impara tanto”.

Sull’ambientamento di Buchanan: “Sta lavorando bene, siamo contenti di averlo con noi”.

Sull’Atletico Madrid: “Gioca e palleggia bene, ha attaccanti forti e dobbiamo stare attenti anche alle ripartenze”.

Su Mkhitaryan: “E’ un giocatore incredibile, gioca molto bene da inizio stagione. Proviamo a cercarci tanto in campo”.

Sulle qualità di Inzaghi: “E’ molto franco, ci dice quello che deve ogni volta senza aspettare”.

Sugli aspetti da migliorare: “Attaccare la porta. Mi fa piacere perché c’è tanto da fare”.