Inter, Thuram decisivo: le parole sul suo gol. E sull’intesa con Lautaro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

Inter, Thuram parla dopo la partita. Una vittoria molto importante quella ottenuta dagli uomini di Inzaghi contro il Benfica. Alla fine decide la rete di Marcus Thuram che porta l’Inter a quattro punti in classifica nel girone. Proprio l’attaccante francese ha parlato alla fine della partita ai microfoni di Mediaset.

Ecco le parole di Thuram: “Era importante vincere perchè era la seconda partita di Champions League. Contento per il gol? Sicuramente, ma siamo una squadra in cui poteva segnare chiunque, da Lautaro a Mkhitaryan, ma alla fine sono stato io. L’intesa con Lautaro? Lui è uno dei migliori attaccanti del mondo, ogni partita miglioriamo e speriamo di farlo anche per il futuro”.