Inter, Thu-La formidabile ma il fattore decisivo è il mattatore triste

di Redazione, pubblicato il: 23/10/2023

(Inter) Lautaro arriva a 11 gol in 9 partite, quasi doppiato Osimhen secondo fermo a quota 6. Thuram ancora decisivo con il gol che apre la scatoletta granata ed un’altra prestazione di gran lusso. La coppia d’attacco al servizio di Inzaghi si conferma la migliore della serie A e con poche rivali anche in campi uropeo.

Ma c’è un altro fattore che, partita dopo partita, diventa sempre più importante nell’economia del gioco nerazzurro. Denzel Dumfries sorride poco, non ha atteggiamenti appariscenti ma il suo apporto sta diventando sempre più importante. Anche a Torino il suo inserimento sulla destra e l’assist per il gol di Thuram sono stati fondamentali per sbloccare l’incontro.

L’olandese è cresciuto enormemente nella capacità di essere incisivo nei pressi dell’area avversaria, chi gli pronosticava lunghi soggiorni in panchina a favore di Cuadrado per il momento può attendere. Non può aspettare ancora molto invece il rinnovo del contratto per l’olandese. Almeno in quella occasione sarà possibile vederlo sorridere…