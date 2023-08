Inter, testa ai rinnovi: pronto il nuovo contratto di un titolarissimo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 06/08/2023

L’Inter si sta impegnando per blindare uno dei suoi top player della rosa di Simone Inzaghi: il rinnovo del talentuoso attaccante argentino, Lautaro Martinez, sembra essere a un passo. Oltre a concentrarsi sul mercato in entrata, la società nerazzurra sta lavorando per proteggere i pilastri portanti della squadra e creare una solida base per il futuro.

Secondo quanto riportato dal Giornale, l’Inter ha avuto importanti trattative con l’agente di Martinez, Alejandro Camano, per il rinnovo del contratto del giocatore. La visita dell’agente alla sede del club ha avuto lo scopo di stabilire un primo contatto concreto riguardante il futuro del capitano nerazzurro.

Inter, pronto il rinnovo di Lautaro Martinez: le nuove cifre

I rumors suggeriscono che l’Inter abbia offerto a Lautaro un contratto che lo legherebbe al club fino al 2028, garantendo la sua permanenza a Milano per molti anni a venire. Questa proposta riflette una chiara dimostrazione di fiducia nei confronti dell’attaccante argentino, riconoscendo il suo ruolo cruciale nel progetto della squadra. La cifra offerta dall’Inter per l’ingaggio di Lautaro Martinez ha catturato l’attenzione di tutti.

Con l’obiettivo di proteggerlo dall’interesse di altri club europei, l’Inter ha proposto al capitano nerazzurro uno stipendio di 7.5 milioni di euro a stagione. Questa somma lo renderebbe il calciatore più pagato nella rosa dell’Inter, superando i precedenti accordi salariali. L’offerta dimostra l’ambizione dell’Inter nel mantenere i suoi talenti chiave e costruire una squadra competitiva per affrontare le sfide future. Il rinnovo di Lautaro Martinez rappresenterebbe un passo importante per il club lombardo nella sua ricerca di successo sia a livello nazionale che internazionale.