Inter, tanta sofferenza ma che carattere! In due dimostrano che la testa c’è

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/03/2023

Inter, il giorno dopo il passaggio del turno ci si può immergere nell’analisi del match. Partita sicuramente non bellissima quella del Do Dragao, ma che ha mostrato tanta solidità dei nerazzurri e soprattutto una presenza mentale durata fino alla fine.

Stare sul pezzo, sempre e in qualsiasi circostanza. È questo uno dei fattori che spesso è mancato ai ragazzi di Inzaghi in questa stagione. Specialmente in campionato. A far capire che le cose potrebbero essere cambiate ci sono due prestazioni su tutte. Quella di Dumfries e quella di D’Ambrosio.

Il primo ha giocato nel suo ruolo naturale, con Darmian scalato a braccetto di sinistra. L’olandese ha sfornato una prestazione decisamente non sufficiente. Troppo appiattito sul basso e mai incisivo in avanti. Partita che però è completamente cambiata al minuto 95 quando, a Onana in pratica battuto, si è fatto trovare pronto sulla linea di porta evitando il vantaggio dei padroni di casa. Dumfries in quel frangente ha dimostrato che seppur in una serata non ottimale, non è mai uscito con al testa dalla partita, risultando, alla pari con Onana a uomo di fatto decisivo.

Inter, l’approdo tra le prime otto d’Europa è anche frutto di forza mentale. Dumfries e D’Ambrosio mostrano che la strada è giusta.