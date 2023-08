Inter, su Scamacca una nuova pretendente italiana. Ore decisive

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/08/2023

Inter, si infittisce la situazione attorno Gianluca Scamacca.

In mattinata sembrava si ci stesse avvicinando alla conclusione della trattativa tra Inter e West Ham. Ora invece tutto sembra di nuovo in discussione.

Alla società di calcio londinese infatti è arrivata una nuova offerta per l’attaccante della nazionale italiana. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su SkySport a rilanciare è stata l’Atalanta che fa sul serio sull’ex Sassuolo. Inter, su Scamacca piomba l’Atalanta: 30 milioni più una percentuale sulla rivendita

Gli orobici starebbero presentato un’offerta di 30 milioni più una percentuale su una futura rivendita. L’Inter ha presentato un’offerta di 24 milioni più 4 di bonus e ha fatto sapere che non è intenzionata ad aumentare l’offerta. Il giocatore preferirebbe l’Inter ma non sembra aver chiuso alla possibilità di andare alla corte di Gasperini.

Di sicuro sono ore delicate. Se l’Inter non dovesse chiudere per l’attaccante in 24 ore torna a farsi viva l’ipotesi Balogun dell’Arsenal. Anche se al momento il profilo che i nerazzurri possono permettersi sembra essere Norberto Beto dell’Udinese.