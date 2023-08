Inter, su Correa non c’è solo il Toro. Aumentano le possibilità di addio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/08/2023

Inter, non ci sarebbe solo la squadra di Urbano Cairo su Joaquin Correa.

Secondo quanto riportato da Sportitalia non ci sarebbe solo il Torino a tentare il Tucu. Il giocatore argentino, finito ormai ai margini del progetto nerazzurro dopo due stagioni tutt’altro che entusiasmanti, è in uscita ma finora offerte reali non ci sono state. Nei giorni scorsi si è paventata la voglia della dirigenza granata per portarlo alla corte di Juric. Inter, su Correa oltre ai granata ci sono Lipsia, Betis Siviglia e Bournemuouth. Alexis Sanchez il sostituto Altri rumors provenienti dalla ricchissima Arabia Saudita non si sono concretizzate, mentre oggi, la Tv sportiva diretta da Michele Criscitiello annuncia l’interesse del Lipsia. I tedeschi non sarebbero gli unici a tentare il giocatore che nelle ultime ore avrebbe ricevuto gli interessamenti di Betis Siviglia e Bournemouth. Vedremo se alle voci seguiranno offerte ufficiali.

L’Inter è disposta a privarsi del giocatore sia con la formula del prestito oneroso che quella del titolo definitivo. Il cartellino del giocatore è valutato 15 milioni di euro. Nel caso di uscita si potrebbe concretizzare il ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro. Il Nino Maravilla, sta rifiutando le offerte che stanno pervenendo al Marsiglia per il suo cartellino, in quanto spera di tornare a Milano. I prossimi giorni, comunque vada, saranno decisivi.