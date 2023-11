Inter, staccato il pass per il Mondiale per Club. Ecco come funziona

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/11/2023

Inter, con la vittoria a Salisburgo per 1 a 0 i nerazzurri staccano due pass: il primo per gli ottavi di finale di Champions League, il secondo per il Mondiale per Club 2025.

Il nuovo torneo per club, organizzato dalla FIFA, vedrà la prima edizione svolgersi nel 2025 negli Stati Uniti d’America.

Il torneo si giocherà ogni quattro anni, vi accederanno 32 club da tutto il mondo che saranno suddivisoi in 8 gironi. Per l’UEFA parteciperanno 12 squadre, con il tetto di massimo due club per nazione. Come riferimento si prenderanno i risultati ottenuti nelle ultime 4 edizioni della Champions League, le vincitrici delle 4 ultime edizioni della coppa europea più prestigiosa saranno ammesse di diritto.

I nerazzurri fanno parte ad ieri dunque del club delle già ammesse al torneo con Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Le ultime tre voleranno negli USA come detentrici delle ultime Champions e a loro si aggiungerà la vincente di questa edizione.

L’Inghilterra al momento è l’unica nazione ad avere già due slot occupati. A Chelsea e Manchester City si potrebbe aggiungere una tra Arsenal, Newcastle e Manchester United, ma solo alzando la Coppa dalle grandi orecchie in questa stagione.

Inter, la vittoria sul Salisburgo apre le porte del Mondiale per Club 2025. Lotta tra Juventus, Milan e Napoli per il secondo slot. Anche la Lazio ha una chance



Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, fermo restando la regola delle 12 europee e massimo 2 per nazioni, ancora non è stato ufficializzato quale sia il ranking che verrà utilizzato. Quello UEFA per club prevede 2 punti per la vittoria, 1 per il pari, 4 per la partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per i quarti, 1 per le semifinali e 1 per le finali. Il sistema invece proposto dalla FIFA prevederebbe 3 punti per la vittoria 1 per il pari e 5 per la partecipazione.



Qualsiasi sia il metro utilizzato l’Inter è matematicamente non raggiungibile dalle altre italiane per tanto il biglietto verso gli USA è ufficialmente acquisito. Complicato al momento appare capire chi sarà la seconda squadra italiana che parteciperà. La Juventus è quella ad avere un ranking migliore, ma non guadagnerà punti quest’anno. I bianconeri potrebbero essere superati da Milan e Napoli. Se si applicasse il ranking UEFA al momento il Milan avrebbe 39 punti rispetto ai 34 dei partenopei con la Juventus a 47. Anche la Lazio potrebbe qualificarsi, ma nel caso dei biancocelesti la strada sarebbe una sola: vincere la Champions League.



Se si utilizzasse incede il metodo FIFA la Juventus avrebbe invece 52 punti, con il Milan a 42 e Il Napoli a 39. Per scavalcare i bianconeri in questo caso il Milan dovrebbe vincere almeno altre 4 partite nel torneo, mentre il Napoli addirittura 5. La Lazio anche in questo caso potrebbe accedervi solo da Campione d’Europa. Non è solo in Italia che ci sarà una lotta nazionale per il secondo slot. Stesse situazioni in Spagna, dove a contendersi il secondo posto ci sono Barcellona e Atletico Madrid e Germania, dove con il Bayern qualificato il secondo posto andrà ad una tra Borussia Dortmund e Lipsia.