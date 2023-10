Inter, sprofondo europeo per gli ex nerazzurri

di Mario Spolverini, pubblicato il: 05/10/2023

(Inter) Il match con il Benfica passa agli annali con grande soddisfazione per la prova offerta dai ragazzi di Inzaghi. Non così per alcuni ex nerazzurri impegnati ieri nelle altre partite di Champions.

Milan Skriniar è stato uno dei peggiori in campo nella sonora sconfitta del PSG a Newcastle. Lo slovacco è stato pesantemente contestato dai tifosi francesi, lui stesso ha riconosciuto gli errori commessi dalla difesa e la necessità di alzare l’asticella di impegno e concentrazione.

Anche per Andre Onana un’altra serata da incubo. Dopo gli errori nella prima di Champions contro il Bayern e le prove mai convincenti in Premier, contro il Galatasaray ha combinato un grosso pasticcio nel finale di partita. Sul 2 a 2 il portierone camerunense ha sbagliato un passaggio di ripartenza dell’azione. Sul pallone si è avventato Mertens, abbattuto da Casemiro prima che l’ex Napoli potesse concludere a rete. Rigore per i turchi e secondo cartellino giallo per il brasiliano che lascia i compagni in inferiorità numerica. Icardi sbaglia il tiro dagli undici metri ma proprio l’ex capitano nerazzurro pochi minuti dopo beffa in contropiede il Manchester ridotto in 10 superando Onana con uno scavetto delizioso.