Inter, speranze di recuperare Cuadrado. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/11/2023

Inter, Cuadrado è ancora infortunato dopo due mesi e la situazione comincia a preoccupare. L’ex bianconero, arrivato in estate a parametro zero, è sceso in campo appena 4 volte in Serie A collezionando soli 97 minuti giocati e un assist messo a referto. In Champions League non si è mai visto.

Il colombiano sta facendo i conti con una fortissima infiammazione al tendine d’Achille, che se si escludono i 35 minuti giocati contro il Bologna, lo tiene fermo ai box dal 16 settembre.

Inter, Cuadrado è out da due mesi. Si lavora per il derby ma ci si interroga sul futuro



Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore, seppur dolorante lavorerà per provare ad esserci a Torino contro la sua ex squadra per il derby d’Italia in programma tra 10 giorni.



Del colombiano ha parlato anche l’esperto di mercato Matteo Moretto al canale Twitch SOS Fanta. Quando gli è stato chiesto di Cuadrado ha risposto: “Non sta bene. Posso dire una cosa in più: non escludo che l’Inter torni sul mercato degli esterni a gennaio, perché non sta bene il giocatore”.