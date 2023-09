di Redazione, pubblicato il: 08/09/2023

(Inter) Un Dumfries strepitoso trascina la nazionale olandese ad un largo successo contro la Grecia. Schierato da quinto di destra come nell’Inter, Denzel ha giocato un primo tempo siderale. 3 assist per altrettanti gol dei suoi compagni. Al 17mo per De Roon, al 31mo per l’incornata di Gakpo ed al 39mo ancora un cross perfetto per la testa di Weghorst.