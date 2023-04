Inter, società delusa: la posizione di Inzaghi traballa, ma c’è un indirizzo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Inter, la società è molto delusa dopo la Salernitana. Un pareggio beffa. Una partita fatta di tantissime occasioni e gol clamorosi non messi a segno. Un cross sbagliato che si trasforma in gol del pareggio. La squadra nerazzurra non sa più vincere ed in campionato ha complicato in maniera incredibile la corsa per qualificarsi alla prossima Champions League.

Sotto la lente di ingrandimento c’è il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che non sta riuscendo a trovare la soluzione ai malanni di questa Inter. Ma anche la squadra, che si sta riparando sotto le critiche all’allenatore, trovando alibi e giocando con troppa presunzione e sufficienza. Per questo la società fa le sue valutazioni, con un indirizzo, al momento, prevalente.

Inter, la società è parecchio delusa da allenatore e squadra: la posizione di Inzaghi e l’indirizzo dei dirigenti

Come detto, dunque, l’Inter non sa più vincere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione, c’è parecchi irritazione per i risultati ottenuti. Una dirigenza arrabbiata, ma anche sconsolata per un cammino in cui i nerazzurri non riescono più a vincere. La posizione per l’immediato di Inzaghi, non sembra essere in discussione – per il futuro è fuori da ogni dubbio che l’ex Lazio non sarà più il tecnico nerazzurro.

La dirigenza non ritiene che la soluzione sia quella dell’esonero a stagione in corso. Ma tutto dipenderà da Lisbona. La dirigenza si aspetta che l’Inter non sfiguri nella partita del Da Luz. Ma in caso di altra debacle, ecco che anche nell’immediato futuro la posizione di Inzaghi potrebbe aggravarsi e potrebbero incorrere ulteriori riflessioni.