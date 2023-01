Inter, Skriniar resta? Ma niente fascia. Ecco chi saranno i capitani

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 31/01/2023

Inter, ultimo giorno di mercato. Alle 20 fine alle trattative della sessione invernale con il profilo di Skriniar che resta centrale nelle operazioni nerazzurre. Lo slovacco, come noto, ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Ma partirà subito?

Esiste anche l’ipotesi di una permamenza a Milano fino a fine stagione. Una convivenza complicata e che, peraltro, vedrebbe attuarsi una scelta importante. Come riferisce infatti il sito de La Gazzetta dello Sport, anche qualora Skriniar dovesse alla fine restare nella rosa di Inzaghi non sarà più capitano, come – invece – era capitato nelle scorse settimane, da quando Handanovic era finito in panchina, sorpassato da Onana tra i pali.

Inter, la gerarchia per la fascia. Cade Skriniar

Preoccupa, si legge, la reazione dei tifosi. Intanto, per la fascia c’è già una linea gerarchica. Idee dunque chiare per quella che dovrà essere l’attitudine sul tema in vista della seconda parte di una stagione lunga e complessa.

Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Lautaro, in quest’ordine, saranno le scelte del club di partita in partita.