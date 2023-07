Inter, Skriniar da l’addio ai nerazzurri: il messaggio social del difensore slovacco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/07/2023

Inter, Skriniar da il suo messaggio d’addio ai nerazzurri. Un giocatore che rappresentava molto di più di un semplice giocatore della rosa nerazzurra. Un giocatore che aveva promesso amore eterno ai colori nerazzurri, ma così non è stato. Milan Skriniar saluta Milano e l’Inter per accasarsi con la maglia del Paris Saint-Germain.

Il difensore, dopo ben sei stagioni, lascia quella che è stato molto più che una semplice casa. Un luogo dove è stato reso un idolo e in cui era stato designato come futuro capitano. Sia dal lato dirigenza che dal lato giocatore, la cosa poteva essere gestita in maniera diversa soprattutto, per quanto riguarda quest’ultimo, in termini di comunicazione. Intanto, lo slovacco, ha voluto dare il suo addio all’Inter attraverso un post social.

Ecco il post social di Skriniar: “In questi anni l’Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro Stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella.

È stato il luogo che ho difeso per 6 stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che VOI tifosi mi avete sempre riservato, e questo resterà indelebile nel mio cuore .