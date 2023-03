Inter, Skriniar ci sarà contro il Porto? Arrivano novità da Appiano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2023

Inter, arrivano novità importanti per quanto riguarda Milan Skriniar. Il difensore slovacco, dopo essere stato praticamente sempre in campo, ha accusato un infortunio che lo ha costretto a stare lontano dal campo. Simone Inzaghi spera vivamente di poterlo recuperare per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di martedì.

Proprio oggi, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, arrivano novità importanti sul difensore nerazzurro. Infatti, nell’allenamento di oggi, Skriniar si sarebbe aggregato parzialmente al gruppo. Dunque, crescono le possibilità di vederlo in campo, anche se la decisione finale spetterà a Simone Inzaghi che valuterà il tutto nella giornata di domani.