Inter, si vola anche tra gli sponsor. Un altro top brand in orbita nerazzurra

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/10/2023

Inter, altro top sponsor in entrata per il club di Zhang e questa volta spiccare il volo non è solo un modo di dire.

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, il prossimo 12 novembre sarà il giorno dell’ingresso ufficiale di Qatar Airways nel mondo nerazzurro. Il matrimonio dovrebbe avvenire esattamente in concomitanza della partita contro il Frosinone.

Inter, dal 12 novembre Qatar Airways diventa sponsor nerazzurro. Potrebbe diventare anche sponsor principale

Secondo il sito esperto di economia e sport, per siglare l’unione con la compagnia aerea dell’Emirato Arabo ci sarà un Sans Siro con una scenografica particolare.

A livello di accordi, Qatar Airways verserà nelle casse del club oltre un milione di euro per il resto della stagione, ma questo sarebbe solo l’antipasto di un accordo più ampio. È possibile infatti che il brand possa subentrare dalla prossima stagione a Paramount+ come main sponsor di maglia dell’Inter. In viale della Liberazione sono già ben avviati discorsi in tal senso con l’obiettivo ovviamente di aumentare i ricavi e la visibilità a del marchio Inter.