Inter, si va avanti per il nuovo stadio a Rozzano: ecco quando la prima gara ufficiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/09/2023

Inter, si va avanti per il nuovo stadio a Rozzano. La squadra di Simone Inzaghi, in questi giorni, si è divisa per permettere ai singoli giocatori di raggiungere le rispettive nazionali. Una pausa che arriva dopo tre vittorie su tre partite di campionato, grazie ai due 2-0 contro Monza e Cagliari, e grazie al 4-0 ottenuto la scorsa domenica nella partita contro la Fiorentina.

Intanto, mentre i giocatori pensano alle partita in programma con le nazionali, ecco che in viale della Liberazione si continua a lavorare incessantemente per quanto riguarda la questione stadio. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista porta avanti quello che è il progetto per l’area di Rozzano. Si sa già che i nerazzurri hanno già ottenuto un accordo con Bastogi per lo studio di fattibilità sull’area.

L’area in questione, di un milione di metri quadri, è quella chiamata “Nuova Milanofiori” che è di proprietà di Brioschi sviluppo immobiliare. Il piano del governo del territorio di Rozzano, ad oggi, prevede che nell’area ci debba essere la costruzione di case ed uffici. Ma entro la fine di novembre o inizio di dicembre dovrebbe comparire la parola “stadio” nell’area.

In tal caso, si cercherà di terminare ogni questione burocratica entro la fine del 2024, in modo che nel 2025 si possa poggiare la prima pietra. Se le tempistiche venissero confermate, la prima partita ufficiale dell’Inter verrebbe giocata nella stagione 2028/2029 in quella che, a quel punto, dopo San Siro, sarebbe la sua nuova casa.