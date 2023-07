Inter, si prolunga il contratto con la Nike. Ecco le cifre

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/07/2023

Inter, è ufficiale il rinnovo di contratto con la Nike come sponsor tecnico del club nerazzurro.

Il connubio tra i due brand dura ormai da 25 anni e come riporta calcioefinanza.it sarà ancora lungo, anzi lunghissimo. Il club di Zhang si è infatti legata al marchi0 americano di sportswear per altri 8 anni. Il precedente contratto scadeva nel 2024, quello invece appena rinnovato andrà in scadenza nell’estate nel 2034.

Inter, contratto prolungato di 8 anni con la Nike. Le cifre fanno sorridere Zhang

Importanti le cifre dell’accordo che vedono l’incasso stagionale per il club nerazzurro più che raddoppiato. Il valore della partnership, da quanto riportato dal sito specializzato, sarà di circa 30 milioni di euro a stagione.

