Inter, si complica l’acquisto per il dopo Onana. Pronto il piano B

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/07/2023

Inter, tra poche ore dovrebbe arrivare la chiusura dell’accordo con il Manchester United per la cessione di Andrè Onana ai Red Devils.

Il Corriere dello Sport sottolinea come ormai ci si sia spinti talmente in là nella trattativa che non la si farà saltare se la distanza è di qualche milione. La data di chiusura dovrebbe essere quella di venerdì. Una volta partito direzione Regno Unito il portiere camerunese l’Inter vorrebbe portare a Milano il portiere dello Shakhtar Donetsk Trubin con Sommer che gli faccia da chioccia.

Inter, lo Shkhtar chiede 30 milioni per Trubin. Il piano B è Audero della Samp.

Sono emerse però delle difficoltà economiche sulla trattativa con gli ucraini. Il club infatti chiedere 30 milioni di euro nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza il prossimo giugno. L’Inter non vuole andare oltre i 12 milioni inserendo una percentuale sull’eventuale futura vendita del portiere. Se però non dovesse farcela l’Inter ha pronto il piano B.

Si tratta di Emil Aureo della Sampdoria. Ci sarebbe, secondo il CorSport, addirittura già un’intesa con il suo agente Tinti che avrebbe dichiarato la disponibilità del giocatore. Nel caso se ne dovrà parlare ovviamente con la Samp che potrebbe cedere il portiere anche in cambio di qualche giovane. Questa soluzione sarebbe transitoria, tornando il prossimo anno su Trubin che nel frattempo si sarà svincolato a zero.

