Inter, si attende per la firma di Samardzic. I numeri della trattativa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/08/2023

Inter, le visite mediche per Lazar Samardzic si sono svolte oggi, ma la firma sul contratto dovrebbe arrivare solo domani. Non ci sono problemi ma si attende l’arrivo di tutto il suo entourage che dovrebbe essere a Milano solo domani.

La trattativa per portare all’Inter il talentuoso centrocampista serbo ha visto i nerazzurri raggiungere un accordo con l’Udinese che soddisfa tutti, inserendo nell’operazione anche il cartellino di Giovanni Fabbian.

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, l’operazione è stata conclusa su un accordo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’operazione totale sarebbe da 20 milioni di euro più 4 milioni che è la valutazione del cartellino di Fabbian.

Inter, l’affare Samardzic è in chiusura. Grazie alla cessione di Fabbian l’impatto sul bilancio ’23/’24 sarà minimo

Secondo il sito esperto di finanza sportiva, si tratterebbe dunque di due operazioni distinte che permetteranno di iscrivere a bilancio il totale dell’operazione spalmata su 5 anni di ammortamento, dati dalla durata del contratto che firmerà il giocatore. Il totale per il costo del cartellino sarà dunque di una spesa di 4 milioni per i prossimi 5 anni. A questa somma va aggiunto ovviamente l’ingaggio lordo del giocatore. Non c’è ufficialità su questo, ma dovrebbe trattarsi di un contratto da 1,5milioni di euro netti a stagione a salire. In questo caso, grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, l’ingaggio lordo di Samardzic peserà sulle casse di Zhang per 2 milioni scarsi il primo anno.

In totale l’operazione Samardzic impatterà sul bilancio 2023/24 dell’Inter per un totale di circa 6 milioni di euro.

Oltre a questo, va messa a bilancio la plusvalenza totale ottenuta dalla cessione di Fabbian. In questo caso, essendo il giocatore proveniente dal settore giovanile, praticamente non impattava sul bilancio. Si evince perciò che l’intera somma pattuita, ovvero quattro milioni di euro, sarà inserita a bilancio interamente come una plusvalenza netta. Alla luce di ciò, è chiaro che l’operazione Samardzic-Fabbian, impatterà nel prossimo bilancio nerazzurro esclusivamente per l’ingaggio del giocatore, ovvero circa 2 milioni di euro.