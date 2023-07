Inter, sfumato Vicario: il presidente dell’Empoli svela un retroscena sulla trattativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/07/2023

Inter, il presidente Corsi svela un retroscena interessante sulla trattativa Vicario. Negli ultimi giorni, si sta parlando tanto del possibile passaggio di Andrè Onana dall’Inter al Manchester United. I Red Devils spingono forte per il portiere nerazzurro che, in tempi non sospetti e dal momento che è stato prelevato a parametro zero, è stato scelto come sacrificio da fare quest’estate.

Proprio per questo, in viale della Liberazione, per quanto concerne le entrate, stanno pensando anche ad un possibile ingresso tra i pali. Il primo obiettivo, oramai sfumato, era quello di Guglielmo Vicario. Il portiere, ex Empoli e adesso nuovo acquisto del Tottenham, era il primo nome nella lista di Marotta e Ausilio. Ma non se ne è fatto nulla. Intervenuto alla consegna del premio Fair Play Menarini, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha svelato un curioso retroscena.

Ecco le parole del presidente Corsi: “L’Inter mi ha chiamato fino all’ultimo giorno disponibile rispetto all’accordo e al contratto di Vicario. Noi avevamo già ricevuto i documenti, ovviamente da persone corrette e perbene mi hanno solamente domandato a che punto ero e hanno avuto il dispiacere che la cosa andasse in quella direzione lì. Mi hanno detto che a loro servivano ancora un po’ di giorni, quindi mi hanno detto ‘fai il tuo’ come si dice fra amici”.