Inter, senza Arnautovic due opzioni: occasione per Sarr?

di Redazione, pubblicato il: 25/09/2023

(Inter) Marko Arnautovic sarà sottoposto oggi agli esami strumentali che riveleranno l’entità dell’infortunio muscolare patito ad Empoli. Le prime dichiarazioni del club parlano di elongazione ma le immagini lasciano presagire qualcosa di più grave. La punta austriaca rischia uno stop piuttosto lungo limitando in maniera pesante le possibili rotazioni in attacco con Sanchez unica punta di ruolo disponibile come alternativa per Lautaro e Thuram.

Inzaghi si trova davanti ad un bivio: dare spazio ad un giovane della Primavera o chiedere alla società di tornare sul mercato per assicurarsi uno degli svincolati in attesa di contratto. Tra questi nomi eccellenti, Hazard, Bellarabi, Konatè, Papu Gomez, Okaka, Quagliarella. Tutti giocatori fermi al momento e arruolabili a parametro zero fino al prossimo 13 dicembre.

Tra i giovani nerazzurri spicca invece il nome di Amadou Sarr, senegalese classe 2004. Prima punta, mancino, 1,90 di altezza per 76 kg, un fisico non possente ma che gli permette di reggere bene il confronto con l’avversario. Sarr si è messo in luce due anni fa nell’Under 18 con 20 gol in 33 presenze. Passato nella Primavera di Chivu ha continuato a fornire ottime risposte andando in gol nelle ultime partite di Youth League e contro la Fiorentina .