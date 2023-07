Inter, senti Vieri. Ecco cosa serve all’attacco nerazzurro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/07/2023

Inter, sul mercato estivo si deve fare ancora qualcosa, parola di Bobo Vieri.

L’ ex bomber nerazzurro ha detto la sua sul mercato che sta portando avanti l’Inter a La Gazzetta dello Sport.

Non ha dubbi su chi sentirà di più la mancanza. Secondo lui tra i giocatori che sono andati via quello che gli mancherà di più è André Onana. Bobo lo considera un portiere molto forte e difficile da sostituire. Così come è difficile pensare all’Inter senza Brozovic e senza due attaccanti grandissimi come Dzeko e Lukaku. Per Bobo al momento manca un grande centravanti in quanto Thuram è un giocatore molto interessante ma bisognerà aspettarlo.

Per lui il francese figlio di Lilian è un giocatore che può entrare sempre, ma occorre un attaccate “già fatto”dall’inizio della stagione se davvero si vuole lottare per Champions e scudetto. Lui è ottimista sul fatto che alla fine un acquisto importante in attacco sarà fatto.

Inter, gli addii di Brozovic, Lukaku e Dzeko si faranno sentire. Difficile sostituire Onana, mentre sull’attacco pochi i dubbi.

Tra i papabili per prendere il posto di Romelu Lukaku ci sono Medhi Taremi e Alvaro Morata. Bobo Vieri ritiene che quello che serve all’Inter è un giocatore forte e di esperienza perché la maglia dell’Inter è pesante e giocare a San Siro non è semplice.

Poi la rosea gli chiede cosa pensa del comportamento di Lukaku e dell’interesse della Juventus.

“Io non giudico mai, ognuno fa quello che gli pare. Io so quello che scrivete voi: è sparito da 15 giorni, prima voleva andare alla Juve poi voleva tornare all’Inter”. Il bomber ha poi continuato: “Vlahovic è giovane e forte, la Juve non ha bisogno di questo o quell’attaccante, la Juve ha bisogno di giocar meglio a calcio.” Per lui infatti cambia poco chi sia l’interprete se poi il gioco dei bianconeri non cambia.

Gli chiedono infine che è un giocatore che possa cambiare una squadra. Per lui ne esiste solo uno: “Al mondo c’è solo un giocatore che se c’è o non c’è si sente, è l’argentino andato a Miami.”