Inter, senti Thuram: il francese si sente pienamente coinvolto. Che parole sulla squadra!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/07/2023

Inter, Thuram parla del suo arrivo in nerazzurro. Uno degli acquisti della società nerazzurra di questa estate è stato quello di Marcus Thuram. L’attaccante francese era seguito da tantissime squadre, ma alla fine, dopo un testa a testa con il Milan, la società di viale della Liberazione è riuscita a portarla sulla propria sponda del Naviglio a parametro zero visto il contratto scaduto con il Borussia Monchengladbach.

Intanto, il giocatore, si prepara insieme alla squadra per la nuova stagione. E ci sarà anche nella prima amichevole contro l’Al Nassr dell’ex Marcelo Brozovic. Intervenuto ad un evento Nike durante la tournèe in Giappone, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tikus ha voluto dare le sue impressioni sul suo arrivo in maglia nerazzurra e ha voluto mostrare tutto il proprio entusiasmo per la scelta fatta.

Ecco le parole di Thuram: “Sto trovando l’aggiustamento con i compagni. Questi sono giorni da sfruttare. Sono pronto per giocare con l’Al Nassr. E sono felicissimo di lavorare con questo gruppo di persone che mi ha accolto benissimo”.