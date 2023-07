Inter, senti Palladino: il tecnico del Monza dà un’indicazione sul futuro di Carlos Augusto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Inter, Palladino parla di Carlos Augusto. Il mercato della società nerazzurra, dopo le cessioni di Onana al Manchester United e Colidio al River Plate, sembra possa entrare nel vivo. Sono tante le pedine che ancora mancano all’organico di Simone Inzaghi per poter avere la rosa al completo. Una di queste, potrebbe essere anche l’esterno di fascia sinistra.

In quella porzione di campo, in realtà, l’Inter sarebbe numericamente coperta, dal momento che sono presenti in rosa Federico Dimarco – la cui titolarità non è in discussione – e Robin Gosens. L’esterno tedesco, però, a fronte di un’offerta congrua, potrebbe lasciare Milano, in un’avventura che, fino a questo momento, non ha mostrato il reale potenziale del giocatore tedesco.

Per sostituirlo, in viale della Liberazione, si è pensato all’esterno brasiliano classe 1999 di proprietà del Monza, Carlos Augusto, che tanto bene sta facendo da quando è arrivato in lombardia. Di lui, intervistato da Il Giornale, ha parlato il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, soprattutto per quanto riguarda il futuro del ragazzo.

Ecco le parole di Palladino: “Mi auguro che resti al Monza, ovviamente. Con le tante voci sul suo futuro, immaginavo che la sua concentrazione potesse abbassarsi, invece si sta allenando ancora più di prima. Ha fatto un campionato pazzesco e capisco le dinamiche del mercato: ma è normale che io voglia il bene del ragazzo e se un top club gli offrisse l’opportunità, sarebbe giusto che lui potesse andare”.