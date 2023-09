Inter, senti Moratti. Che parole su Frattesi, mentre su Lukaku…

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/09/2023

Inter, tra poco più di 48 ore sarà Derby della Madonnina.

Sul Quotidiano Sportivo di oggi ha detto la sua un tifoso particolare: Massimo Moratti. L’ex presidente ha parlato del derby, una partita non come tutte le altre.

Intervista che inizia subito con un endorsement non da poco. “Mi lasci mandare un messaggio da tifoso a Simone Inzaghi… Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto! È troppo in forma per partire dalla panchina.”