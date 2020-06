Inter, senti Eto'o:"Sanchez? Può fare la differenza, ha bisogno di tempo"

In casa nerazzurra tiene banco anche il futuro di Alexis Sanchez. Il cileno, arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United, si giocherà in questo finale di stagione la possibilità di essere riscattato dall'Inter. Una ipotesi al momento molto complicata, specialmente a causa del suo alto ingaggio. Sull’argomento è intervenuto anche Samuel Eto’o, che durante un intervista rilasciata ai cileni di CDF Noticias ha consigliato al suo ex club di puntare ancora sull'attaccante. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Alexis è stato sfortunato in questa stagione a causa di quell'infortunio ma la qualità non si discute. Lui è un giocatore che può fare la differenza in ogni momento. È un attaccante diverso, di movimento, a cui gli piace avere spazio e che è letale negli uno contro uno”.

"È normale che per acquistare nuovamente la condizione ottimale abbia bisogno di tempo, anche perché veniva da un periodo in cui allo United non trovava tanto spazio. Ma questo nulla toglie alla sua qualità. Ha doti differenti, uno come lui fa sempre comodo a club come l'Inter