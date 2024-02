Inter, Sensi nemmeno in panchina contro la Salernitana: i motivi del forfait

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2024

Inter, Sensi nemmeno in panchina contro la Salernitana. Una brutta notizia per Inzaghi arriva prima della partita di questa sera. Infatti, Stefano Sensi, non sarà nemmeno in panchina. I motivi del forfait del centrocampista sono stati spiegati dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, che ha spiegato come il giocatore abbia rimosso la placca alla caviglia inserita lo scorso anno quando si infortunò con la maglia del Monza.