Inter, Sassuolo padrone a San Siro, il giudizio di Biasin è durissimo

di Redazione, pubblicato il: 28/09/2023

(Inter) Fabrizio Biasin ha espresso a Pressing il suo giudizio sulla sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo.

“È mancata lucidità. L’Inter ha fatto un buon primo tempo, ma non ha quasi mai tirato in porta. Squadra liquefatta dopo il pari del Sassuolo, mancata calma e lucidità. Bisogna rivedere i discorsi fatti ad inizio stagione, quando si parlava già di scudetto andato. Nel secondo tempo, l’Inter è mancata nella capacità di fare gioco e di ragionare in mezzo al campo, dopo il pari ha perso tutte le misure. Anche se giocava Haaland non cambiava tanto, palloni non arrivano più agli attaccanti”.