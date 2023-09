Inter-Sassuolo, le pagelle: Sommer, che fai? Dumfries il migliore, Darmian non c’è

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/09/2023

Inter-Sassuolo, le pagelle. Una squadra nerazzurra oggettivamente brutta e poco brillante. Un Sassuolo che, alla lunga, ha meritato la vittoria per quanto fatto vedere. Troppi i giocatori di Inzaghi sotto tono quest’oggi e primo k.o. che riporta l’Inter sulla terra dopo le cinque vittorie consecutive. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca visto che la squadra nerazzurra era anche passata in vantaggio. Ecco i voti degli uomini di Inzaghi.

SOMMER, 4,5: Molto impreciso, quest’oggi, con i piedi. Il Sassuolo lo costringe sempre a forzare la giocata. Brutto l’errore sul gol del pareggio di Bajrami.

DARMIAN 5: Il salvataggio fatto su Pinamonti, da ultimo uomo, è da fuoriclasse. Ma oggi, stranamente per uno come lui, la partita è stata fatta di parecchi errori, soprattutto dal punti di vista tecnico.

ACERBI, 6: Su Pinamonti è sempre piantato e preciso. Anche quando Inzaghi lo mette su Berardi, l’esterno non respira.

BASTONI, 5,5: Come sempre, fa da stantuffo ad accompagnare l’azione di Dimarco, ma soffre un po’ troppo le sortite di Berardi.

DUMFRIES, 6: Quando viene servito sulla corsa crea serve qualcosa di pericoloso per i compagni in area. Segna un gol che avrebbe dovuto mettere la partita in discesa, ma non è così. Il migliore dei suoi.

BARELLA, 5,5: Un po’ impreciso nelle scelte. Spesso non vede i compagni posizionati meglio e non è da lui. Manca anche in intensità e in brillantezza e non da oggi.

CALHANOGLU, 5,5: Teoricamente la sua partita non sarebbe nemmeno male, ma commette qualche errore che poteva essere punito molto severamente.

MKHITARYAN, 5,5: Molto stanco e si vede. Non il solito giocatore ammirato in queste giornate. Ha bisogno di rifiatare.

DIMARCO, 5,5: Poco preciso sui cross e così facendo, vanifica le azioni offensive nerazzurre. Non riesce a dare apporto in fase offensiva.

LAUTARO, 5: Un po’ dormiente. Qualche giocata di gran classe, ma ci si aspetta che sia più cattivo. In avanti si vede molto poco.

THURAM, 6: Quando sgasa e va all’uno contro uno è imprendibile. L’unico che, degli attaccanti, prova a creare qualcosa. Non si comprende perché sia stato fatto uscire.

SANCHEZ, 5,5: Qualche serpentina, ma era il momento della gara in cui essere cattivi.

FRATTESI, 6: Entra bene ed ha anche l’occasione di portare in pareggio la partita, ma Consigli lo mura.

DE VRIJ. 5,5: Un po’ in apnea con Pinamonti prima e Defrel poi.

CARLOS AUGUSTO, 5,5: Non si vede quasi mai.

KLAASSEN, sv