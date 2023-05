Inter-Sassuolo, Inzaghi rivoluziona la squadra: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Inter-Sassuolo, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la vittoria del derby in Champions League contro il Milan per 2-0, i nerazzurri si rituffano nuovamente sul campionato. Contro, un Sassuolo che vuole punti e che, a San Siro, ha perso solamente una volta nelle ultime sette partite e che, di conseguenza, è una vera e propria bestia nera per la squadra di Inzaghi.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Maxime Lopez, Matheus Enrique, Frattesi; Berardi, Defrel, Laurientè.

All. Alessio Dionisi.