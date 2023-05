Live, Inter-Sassuolo 1-0: finisce il primo tempo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/05/2023

Un’Inter in difficoltà nel primo tempo e un Sassuolo che mette in rete la squadra di Inzaghi, grazie un grande pressing e un ottimo possesso palla. La decide una perla di Romelu Lukaku che con l’arma della potenza porta avanti i nerazzurri. Ma attenzione massima, perchè la squadra di Dionisi ha messo a rischio più di una volta la porta interista.

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

43′ – Occasione Sassuolo! Frattesi si mette in proprio, arriva al limite e calcia di sinistro, palla larga

41′ – Lukakuuuuuu! Il belga si scrolla di dosso Tressoldi, si gira ed esplode un gran sinistro che batte Consigli

39′ – Occasione Sassuolo! Grande ripartenza neroverde, Berardi poi mette in mezzo per l’inserimento di Frattesi e Handanovic salva in due tempi

38′ – Lukaku servito da Dimarco, punta l’uomo e calcia di sinistro, ma la palla va molto larga

36′ – Occasione Inter! Dimarco crossa in mezzo per Correa, testa del Tucu e palla che esce di poco

26′ – Ammonito Defrel per fallo su Mkhitaryan

18′ – Occasione Sassuolo! Cross in area di Berardi, Mathues Enrique si inserisce e tutto solo colpisce di testa, ma la palla va fuori di pochissimo

14′ – Annullato gol anche a Correa per fuorigioco

13′ – Gol di Berardi annullato dal VAR per fuorigioco di Laurientè. Ma Sassuolo che comincia a rendersi pericoloso

11′ – Gol Sassuolo! Laurientè crossa in area, Berardi tutto solo batte Handanovic di testa

9′ – Berardi si accentra, scarica il sinistro, ma il suo sinistro è deviato fuori

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Sassuolo, manca poco all’inizio della partita. Dopo l’importantissima vittoria per 2-0 nel derby d’andata di Champions League, la squadra nerazzurra deve rituffarsi sul campionato, per cercare di trovare un posto nella prossima Champions League. Infatti, arrivare tra le prime quattro, è diventato l’obiettivo primario per la squadra di Inzaghi sia perchè consentirebbe di partecipare alla competizione, sia per quanto riguarda i proventi che sarebbero ottenuti.

Contro, però, una squadra che negli ultimi anni si è dimostrata essere una vera e propria bestia nera, specie a San Siro, ovvero il Sassuolo. Nelle ultime sette sfide in casa contro i neroverdi, infatti, l’Inter è riuscita a vincere solamente una volta. Numeri che devono essere necessariamente cambiati, soprattutto per arrivare all’obiettivo finale che è la cosa più importante.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Maxime Lopez, Matheus Enrique, Frattesi; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

All. Alessio Dionisi.