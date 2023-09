Inter-Sassuolo, due o tre big riposeranno: i cambi nella testa di Inzaghi. La probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/09/2023

Inter-Sassuolo, Inzaghi ha in mente due o tre cambi di formazione. Dopo le cinque vittorie consecutive nei primi cinque turni di campionato, la squadra nerazzurra si appresta a preparare il prossimo impegno. Domani, infatti, a San Siro, ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Quella neroverde, per l’Inter, rappresenta un’avversaria molto complicata e che spesso e volentieri, specialmente a Milano, ha messo in crisi la formazione nerazzurra.

Per questo ci vorrà la migliore Inter possibile e la massima attenzione. Inzaghi, dovrà preparare al meglio la sfida e fare le scelte migliori per portare a casa i tre punti. Proprio a tal proposito, il tecnico interista, ha qualche dubbio per quanto riguarda la formazione da schierare domani.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, due big dovrebbero riposare sicuramente e si tratta di Bastoni e Mkhitaryan. Inzaghi ha il dubbio sul terzo, ovvero Federico Dimarco, con Carlos Augusto che scalpita e che, quando ha giocato, ha mostrato ottime cose in campo. Per il resto, in porta verrà confermato Sommer, i tre dietro dovrebbero essere Pavard, de Vrij ed Acerbi.

In mezzo, sulla destra, dovrebbero tornare a giocare dal primo minuto Dumfries e Barella, con Calhanoglu in regia e Frattesi. In avanti, la coppia dovrebbe essere quella obbligata formata da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.