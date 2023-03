Inter, sarà un aprile infernale ma i tifosi non si tirano indietro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/03/2023

Inter, quello che sta per iniziare sarà un aprile di fuoco. Di sicuro non mancherà la spinta del pubblico.

Ad attendere i nerazzurri ci saranno 5 partite di Serie A, 2 di Champions League e 2 di Coppa Italia. Di queste in casa i nerazzurri affronteranno Fiorentina, Monza, Lazio, Benfica e Juventus.

Indipendentemente dalla competizione che si affronta il San Siro nerazzurro risponderà sempre alla grande.

Inter, a San Siro sarà un alternarsi di sold out. Dalla Serie A alla Coppa Italia passando per la Champions i tifosi rispondono presente.

Il sito ufficiale Inter.it ha comunicato che per la partita valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sono già stati staccati 60.000 tagliandi. Partita che vedrà l’Inter affrontare i bianconeri di Allegri dopo che l’andata sarà giocata a Torino il 4 aprile. Il match si giocherà mercoledì 26 aprile alle ore 21 appena, una settimana dopo la partita di Champions contro il Benfica, valevole per il ritorno dei quarti di finale.

Contro i Lusitani è certo il sold out. Oggi è attiva la fase di vendita riservata agli abbonati, mentre mercoledì 29 marzo, dalle 10.30 partirà quella in esclusiva per i soci Inter Club. La terza fase riservata ai titolari della tessera SIAMO NOI aprirà alle 10.30 di giovedì 30 marzo per concludersi alla mezzanotte del giorno stesso. In questo caso potranno accedere all’acquisto esclusivamente i titolari di una tessera attivata prima del 20 marzo 2023. Ogni titolare potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi. Dal giorno seguente ci sarà la vendita libera che sarà solo online su inter.it/tickets. Solo da lunedì 3 aprile sarà possibile acquistare i biglietti, qualora ne sia rimasto qualcuno, presso i rivenditori del circuito Vivaticket o resto i punti vendita Stadio San Siro e Inter Store Milano.