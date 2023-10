di Redazione, pubblicato il: 20/10/2023

(Inter) Simone Inzaghi ha ripreso gli allenamento con il gruppo al completo dopo la sosta per le nazionali. Ultimi a rientrare Carlos Augusto e Lautaro Marteinez. Unico assente Alexis Sanchez. Da programma anche il cileno doveva essere presente nella giornata di ieri ma non è stato così.

Sky Sport ha riferito che Sanchez si trovava ancora in volo per cui potrà sostenere un unico allenamento in gruppo, quello di oggi.