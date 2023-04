Inter: San Siro stracolmo fino al fischio finale, nonostante la sconfitta

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 02/04/2023

INTER – Uno stadio stracolmo, con gli spettatori che non lasciano il loro seggiolino fino al fischio finale, nonostante la brutta prestazione e la sconfitta.

Solo in pochi abbandonano San Siro, e a pochi minuti dalla fine. Lo fa notare Repubblica, con un cenno polemico rispetto all’idea di un nuovo impianto con capienza ridotta.

Inter, lo stadio non si svuota

“Dopo anni, a San Siro si è assistito alla scena dei tifosi che lasciano lo stadio a cinque minuti dalla fine. Ma erano poche centinaia su 73.576, numero impressionante in un periodo nero della squadra in campionato. Dell’amore dei tifosi milanesi per le loro squadre dovrà tenere conto chi progetterà i nuovi stadi, finora fantomatici”