Inter, Samardzic ad un passo: c’è il retroscena di queste ore sul giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/07/2023

Inter, c’è il retroscena su Samardzic in nerazzurro. Nelle ultime ore, il nome più in voga per quanto riguarda l’Inter è sicuramente quello del centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il giovane classe 2002, infatti, secondo le indiscrezioni arrivate in questi giorni da vari media, è ad un passo dal passare a vestire la maglia nerazzurra. L’accordo dovrebbe essere trovato per circa 15 milioni di euro più il cartellino del canterano Giovanni Fabbian – su cui i nerazzurri dovrebbero conservare anche un diritto di recompra.

Secondo quanto riportato dal sito di SportMediaset, ci sarebbe un interessante retroscena sul giocatore che dimostra quanto sia vicino al passaggio all’Inter. Infatti, pare che Samardzic abbia confessato ai propri amici di essere vicino a lasciare l’Udinese per trasferirsi a Milano. Anche nella giornata di ieri, ad un tifosi che gli chiedeva una foto domandando se fosse l’ultima con la maglia bianconera, il giocatore ha risposto annuendo e sorridendo.

Insomma, piccoli gesti, ma danno l’idea di una conferma importante su quanto l’affare sia vicino ad una conclusione. Inzaghi avrà presto la sua mezz’ala. Samardzic rappresenta il profilo adatto cercato dalla società: di talento, forte, ma già pronto e futuribile. Insomma, un’opzione che accontenta tutti e che potrebbe essere interessante da vedere in maglia nerazzurra.