Inter-Salisburgo, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/10/2023

Inter-Salisburgo, Inzaghi ha un solo dubbio di formazione. In casa nerazzurra, dopo la bella vittoria ottenuta ieri pomeriggio sul campo del Torino, si pensa già alla prossima sfida. Martedì, infatti, a San Siro, arriverà il Salisburgo per la partita valida per il terzo turno di Champions League. Una partita che, vincendo, potrebbe dare un primo strappo importante per conquistare il girone.

Proprio per questo, Inzaghi e il suo staff tecnico, stanno pensando a quali uomini schierare per portare a casa i tre punti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la formazione è praticamente quasi fatta, eccetto per un dubbio che il tecnico si porterà fino alla fine. In porta, come al solito, ci dovrebbe essere Yann Sommer. Bastoni tornerà in difesa e comporrà il pacchetto arretrato con Pavard e Acerbi che tornerà ancora nel suo ruolo da centrale.

In mezzo, Mkhitaryan e Calhanoglu sono, almeno per il momento, intoccabili, mentre sulle fasce agiranno Dumfries, protagonista con l’ennesimo assist ieri, e Dimarco. In avanti ci sarà la coppia formata da Lautaro e Thuram. L’unico dubbio è quello rappresentato dal ballottaggio tra Davide Frattesi e Nicolò Barella. Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo al sardo, non apparso ancora nella sua miglior versione in questo inizio di stagione.