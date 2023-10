Inter, Salisburgo flop in campionato, ora 10 giorni decisivi

di Redazione, pubblicato il: 23/10/2023

(Inter) Messa in archivio la vittoria di Torino è già tempo di Champions League. Martedì arriva a San Siro il Salisburgo, primo di due confronti con gli austriaci che indirizzeranno le sorti del girone per i nerazzurri. La squadra austriaca è reduce dalla sconfitta interna per 0 -1 contro il Lask che adesso la insegue al terzo posto con due soli punti di distacco. Di Zulj al 34mo della prima frazione il gol che ha deciso l’incontro.

Nella prima giornata del girone il Salisburgo aveva sorpreso tutti andando a vincere a Lisbona con il Benfica per 2-0. Nella giornata successiva invece sconfitta interna con lo stesso risultato a favore della Real Sociedad.

La classifica del raggruppamento è corta, tutte e quattro le squadre hanno speranze di passare agli ottavi di finale, anche il Benfica inopinatamente fermo a quota zero. Proprio per questo il doppio scontro con la formazione allenata da Struber assume valore fondamentale per la squadra di Inzaghi. Servirà l’Inter dei tempi migliori della scorsa stagione per portare a casa il bottino pieno che potrebbe significare il passaggio del turno quasi certo.