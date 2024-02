Inter-Salernitana, Inzaghi per consolidare il primato: segui con noi la live testuale del match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2024

Inter-Salernitana, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Simone Inzaghi cerca un’altra vittoria per consolidare ulteriormente il primato in classifica della squadra nerazzurra. Una vittoria consentirebbe a Lautaro e compagni di proseguire la striscia di vittorie dopo quelle ottenute nei vari scontri diretti. Ma contro, ci sarà una Salernitana affamata di punti vitali per la lotta salvezza.

Servirà la migliore Inter possibile, ma soprattutto la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Pasalidis, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Sambia; Candreva, Tchaouna; Dia.

All. Fabio Liverani.