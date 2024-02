Inter-Salernitana: Inzaghi pensa a cinque o più cambi: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2024

Inter-Salernitana, la probabile formazione. Dopo la grandissima vittoria ottenuta in rimonta in casa della Roma, la squadra nerazzurra si prepara per l’ennesimo tour de force tra campionato e Champions League. E il primo impegno in programma riguarda la sfida casalinga contro la Salernitana. La squadra campana, non naviga in buone acque in classifica ed è per questo che gli uomini del neo-allenatore Fabio Liverani, sono a caccia di punti preziosissimi in ottica salvezza.

Intanto, proprio in vista della partita, Simone Inzaghi cerca di centellinare le forze, soprattutto in vista della partita contro l‘Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro avrebbe in mente di effettuare quattro o cinque cambi rispetto alla formazione iniziale. In porta dovrebbe ancora esserci il solito Sommer.

Per quanto riguarda il terzetto arretrato, Bisseck dovrebbe prendere il posto di Pavard, de Vrij quello dell’infortunato Acerbi, mentre Bastoni resterebbe confermato sul centro-sinistra. In mezzo, chance da titolare per Dumfries, con Buchanan pronto a subentrare e fare il proprio esordio in maglia nerazzurra. Poi Barella confermato e uno tra Klaassen e Frattesi al posto di Mkhitaryan. In regia, Calhanoglu è favorito su Asllani, anche se Inzaghi potrebbe pensare al cambio. Carlos Augusto, invece, agirà a sinistra.

In avanti, certo del posto da titolare Arnautovic, con al suo fianco uno tra Lautaro e Thuram, con Alexis Sanchez pronto a subentrare dalla panchina.