Inter-Salernitana, Inzaghi cambia due uomini: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2024

Inter-Salernitana, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita importantissima, contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. Una partita da vincere, per dare continuità ai big match vinti nelle giornate precedenti. Una partita da vincere, per consolidare ulteriormente il primato in classifica. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare quella del neo-allenatore Fabio Liverani, con vista sul prossimo impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Pasalidis, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Sambia; Candreva, Tchaouna; Dia.

All. Fabio Liverani.