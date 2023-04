Inter, Sacchi suona l’allarme: “Champions? Vantaggio notevole, ma…”

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 16/04/2023

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tante le domande mosse sull’Inter, comprese quelle relative all’impegno in Champions contro il Benfica. Per l’ex CT inter favorita sul Benfica, ma con un legittimo dubbio.

Sacchi: “La Champions leva via tantissime energie. Contro il Benfica Inter favorita”

“Gli impegni europei portano via tantissime energie. Sia a livello fisico sia a livello mentale. Sono partite infinite che durano cinque-sei giorni. Il recupero è molto difficile anche perché la tensione nell’ambiente è particolarmente elevata. Per questa ragione credo che le scelte degli allenatori siano giustificate. Preservare chi sarà chiamato all’impegno in Champions è normale.. Che cosa succederà contro il Benfica? Legittimo avere qualche dubbio, anche se il vantaggio da cui parte è notevole. Però ci si ricordi sempre che le grandi squadre aggrediscono e costringono l’avversario alle corde. L’Inter non è ancora a questo livello. Non ha continuità”.