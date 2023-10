Inter-Roma, un big giallorosso non ci sarà per la partita del prossimo week-end

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/10/2023

Inter-Roma, un big giallorosso non ci sarà contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, in questo momento, sta preparando la partita di Champions League contro il Salisburgo. Una sfida importante visto che, in caso di vittoria, i nerazzurri potrebbero dare un primo strappo per quanto riguarda il passaggio del girone. Ma risposte importanti, sono arrivate ieri dopo la bella vittoria contro il Torino per 0-3 grazie alle reti di Thuram, Lautaro e Calhanoglu su rigore.

Dopo la Champions League, il mirino sarà diretto verso la partita di campionato contro la Roma degli ex Mourinho e Lukaku. E proprio in vista di questa partita, non arrivano notizie confortanti dall’infermeria giallorossa. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Paulo Dybala non è riuscito a recuperare del tutto dal proprio infortunio e non ci sarà per la sfida.

Oltre a lui, mancherà anche il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, anche lui fermo da tempo. Come nella partita di oggi contro il Monza, Mourinho sarà quindi obbligato a giocare con la coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku, appunto, e dal gallo Belotti. Servirà la massima attenzione da parte della retroguardia interista per fermare un attacco sicuramente di un certo peso, ma complementare per caratteristiche.