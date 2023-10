Inter-Roma, Inzaghi cambia rispetto al Salisburgo: la formazione ufficiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/10/2023

Inter-Roma, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita importantissima quella che tra circa un’ora si giocherà allo stadio San Siro tra la squadra nerazzurra e quella giallorossa di Josè Mourinho. Una partita che, nei giorni antecedenti alla vigilia, si è caricata di tantissima tensione per via della questione Lukaku che tornerà in quello che è stato il suo stadio, ma stavolta con le vesti di avversario.

Una sfida delicata anche perchè, ieri sera, la Juventus ha agguantato la vittoria in extremis passando al primo posto in classifica e mettendo ulteriore pressione agli uomini di Inzaghi. Insomma, il tecnico nerazzurro e i suoi giocatori dovranno dimostrare di essere più forti di un’avversaria che la metterà sull’agonismo e sulle ripartenze con i suoi giocatori di qualità.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Sharaawy.

All. Josè Mourinho.