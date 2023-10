Inter, ritorno di Icardi? Novità attese da Biasin e Marotta

di Redazione, pubblicato il: 17/10/2023

(Inter) La panchina dell’Inter non ha assicurato fino ad oggi i gol necessari al salto di qualità. Nel mirino ovviamente le prestazioni di Alexis Sanchez e la situazione di Marko Arnautovic, ancora ai box dopo l’infortunio di Empoli. Sembra verosimile che Marotta e Ausilio stiano pensando ad un rinforzo già nella prossima finestra invernale di mercato.

Dopo le parole di dell’Ad nerazzurro sul confronto Icardi–Lukaku, molti hanno ipotizzato che l’ex capitano possa tornare all’Inter.

Di questo ha parlato Fabrizio Biasin su Radio Sportiva.

“Io non sono così pessimista nei confronti di Alexis Sanchez. Finora non ha fatto gol, ma Simone Inzaghi lo tiene in considerazione. Arriva da una stagione molto positiva in Ligue 1, credo che possa fare bene quest’anno e lo penso tuttora. Su Icardi credo sia molto difficile rivederlo a Milano. Ha appena firmato il contratto col Galatasaray, sta bene in Turchia. Poi lo chiederò a Giuseppe Marotta giovedì, alla presentazione del mio libro dove ci sarà anche lui”.